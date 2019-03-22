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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3159
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что ты там, хоть одну лепешку
с кусочком мяса сьел?
в честь Нового года?
или как обычно только водку пил?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15941
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.03.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну что ты там, хоть одну лепешку с кусочком мяса сьел?

Не, Алекс. Сегодня на - завтрак,

в честь нового города, Икра... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3159
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.03.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Один читал поел икры,
И то ли умер, то ли подавился.
Так что осторожней.
Я икру минтая предпочитаю.
С маслом и хлебом.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15941
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.03.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я икру минтая предпочитаю.

Нет у меня - икры мента.

Трески, могу - предложить... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 24.03.2019 - 14:11]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3159
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.03.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Трески, могу - предложить..


нет. это фигня.
мне теЩа с Белово всегда шлет,
именно икру минтая.знает что я люблю.
масло,икра, хлеб -всус обалденный.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3159
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.03.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
умер за завтраком от икры?
о чем я говорил.
алиллуйя.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15941
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.03.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
умер за завтраком от икры?

Да нет, Алекс, жив я ещё!Цитата:
alex_60:
мне теЩа с Белово всегда шлет

Вот, где тебя, Опасность - подстерегает... :-o
Тёщи - они такие... :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3159
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тёщи - они такие...

типун тебе на язык.
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