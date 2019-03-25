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≡ Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.03.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Счет в игре был открыт на 19-й минуте, автором гола стал Денис Черышев. На исходе получаса игры в матче случилась и первая замена - вместо защитника Юрия Логвиненко, вернувшегося после травмы, в игре вступил Ян Вороговский.
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§ pensioner
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела...
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 25.03.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первом туре сборная Казахстана обыграла Шотландию со счетом 3-0.НГ исправьте ошибку.
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§ alex_60
Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3159
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
достойно играли.
//Совсем неприличным счет//
а такое только неприличные пишут...
которые ни фига...не смыслят.

[Исправлено: alex_60, 25.03.2019 - 09:55]
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§ alex_60
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3159
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Тем более на глазах у двух президентов своей страны — бывшего, Нурсултана Назарбаева, и нового, Касым-Жомарта Токаева. В связи с приездом высоких гостей весь периметр «Астана Арены» зачистили, привлекли к охране множество сотрудников силовых структур и солдат, заглушили любой интернет кроме проводного. Очень тщательным оказался и досмотр перед входом на стадион.///

первого я не видел.может не узнал.
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§ alex_60
Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3159
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спорт ру пишет

////Астана – ну очень странное место. Даже без смены названия. Центр там наполнен небоскребами и стеклянными бизнес-кварталами, но под ногами всюду грязь, глубокий снег и пачкающаяся голая земля. Шагать по Астане в чистой обуви можно не более двух минут – там нет ни одной очищенной от начала до конца дорожки. Другая странность: на смотровой площадке Байтерек (напоминает шарик мороженого в высоком рожке) поставили золотые перила, но зачем-то затемнили окна. Ничего не видно, а мы туда вообще-то за панорамными видами поднимались. И в этом вся Астана.В разваленном бараке у стадиона продают водку. Снова грязь и огромные лужи Спортивный квартал еще более контрастный. В одном метре от современных и обтекаемых хоккейной арены «Барыса» и футбольной «Астана Арены» начинается диковатый частный сектор – косые дома, огромные лужи, в которых можно похоронить автобус, снова грязь, земля, глубокий снег и поваленные доски, чтобы как-то доплыть до стадиона.////

почитайте , если интересно, там еще много такого , с фотками,
//Единственное развлечение для болельщиков – раздолбанный синий вагончик с работающей печью и дымящейся трубой. При входе стоит жестяное ведро с мусором, лопата и толстые перчатки для растопки. Дрова подкладывают в печь прямо с улицы – и это единственный продуктовый магазин возле стадиона.///

[Исправлено: alex_60, 25.03.2019 - 10:27]
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§ maxsaf
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1688
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.03.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Щас придет сами знаете кто, и скажет, что это вы все наговариваете, мы работаем над этим и т.д. ;-)
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