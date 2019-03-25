alex_60 Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020 #4





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:23 спорт ру пишет



////Астана – ну очень странное место. Даже без смены названия. Центр там наполнен небоскребами и стеклянными бизнес-кварталами, но под ногами всюду грязь, глубокий снег и пачкающаяся голая земля. Шагать по Астане в чистой обуви можно не более двух минут – там нет ни одной очищенной от начала до конца дорожки. Другая странность: на смотровой площадке Байтерек (напоминает шарик мороженого в высоком рожке) поставили золотые перила, но зачем-то затемнили окна. Ничего не видно, а мы туда вообще-то за панорамными видами поднимались. И в этом вся Астана.В разваленном бараке у стадиона продают водку. Снова грязь и огромные лужи Спортивный квартал еще более контрастный. В одном метре от современных и обтекаемых хоккейной арены «Барыса» и футбольной «Астана Арены» начинается диковатый частный сектор – косые дома, огромные лужи, в которых можно похоронить автобус, снова грязь, земля, глубокий снег и поваленные доски, чтобы как-то доплыть до стадиона.////



почитайте , если интересно, там еще много такого , с фотками,

//Единственное развлечение для болельщиков – раздолбанный синий вагончик с работающей печью и дымящейся трубой. При входе стоит жестяное ведро с мусором, лопата и толстые перчатки для растопки. Дрова подкладывают в печь прямо с улицы – и это единственный продуктовый магазин возле стадиона.///



[Исправлено: alex_60, 25.03.2019 - 10:27]