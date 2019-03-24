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≡ "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35272
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сегодняшний день фактически местное время опережает географическое более, чем на час в 12 областных центрах Казахстана. Разница возникла еще в 1930 году при введении в СССР «декретного времени», отличающегося от времени часового пояса на 1 час.
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§ Victor Yang
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11358
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.03.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Перестроить детей, к

Чего их перестраивать? Они так высыпаться будут.
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