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Соответственно, суммарные расходы составляют около $125 млн.
Предлагаю, как грит Батька, перетрАхнуть усых тех, кто в зале рукоплескал и пускал слезу, а также тех из первых двух десятков в списке богатейших в Казахстане и за их счёт провести ребрендинг столицы. И не запускать руку в народный бюджет.
К примеру, пустили 3 слезы - 300 тыщ, 5 - 500 тыщ, чувствовали комок в горле - достаточно 100 тыщ. Аплодируя раскидывали руки на пол метра - полтора миллиона с носа.
Расценки можно утвердить антимонопольным ведомством, создать он-лайн счёт, и список всех жертвователей на вывески Нур-Султана.