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§ NG.kz
К акции «НГ» по закрашиванию надписей, рекламирующих синтетические наркотики, присоединилась молодежь
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35272
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу, 23 марта, в район костанайского железнодорожного вокзала десантировалась группа молодых людей. Всех их объединяла общая цель - избавить город от рекламы наркотиков. Спонсором акции выступила ОФ «Ассоциация психологов Костанайской области», оплатив расходы на краску, а организовали мероприятие активисты группы «Media Master».
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§ dandiv
Re: К акции «НГ» по закрашиванию надписей, рекламирующих...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 24.03.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы стирали ацетоном то, что было написано

А разве у нас в Костанае можно купить ацетон??? Что-то я его в продаже давненько не видел :-o
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