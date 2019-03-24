Нурбанчик "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области #23





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1874

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:11 Кроме информации по казахстанским городам, насколько фактически местное (административное) время опережает географическое, всё остальное у господина Абеля это лукавство притянутое за уши.



1. Если и вспоминать "декретное" время, то часовой пояс в Кустанае в то время был ближе к географическому времени UTC+5, а не +6 как сейчас.



2.В России сейчас время на час не переводят, зачем-то в этом мнении упоминание об каком-то аналогичном порядке перевода на 1 час.



3.Татарстан, Башкортостан, Тюменская и Томская области это отдельные субъекты, которые живут по своему местному (административному) времени. Размеры Татарстана и Башкортостана с запада на восток составляют 7° долготы или 28 минут разницы в географическом времени, Тюмень - 10° или 40 минут географического времени, Томская - 13° или 52 минуты времени. Хотя чем севернее, то разница географического времени по поясам действительно уменьшается.

А вот Казахстан растянулся на 40,5° по долготе, а это разница в географическом времени на 2 часа 40 минут, и без разделения на часовые пояса не обойтись.



4. Десинхронизация в транспортной сфере это вообще надуманная Абелем вещь. Время прибытия в авиабилетах - местное, и железной дороге так же нужно перейти на указание местного времени в билетах. Как-то же что с Нурсултана и Алма-Аты летают самолеты по всему миру, и при этом еще во многих странах еще имеется перевод времени на летнее/зимнее. Да и с соседними областями где UTC+5 нет никакой десинхронизации (вот же слово прилепил))).



5. Если работать с умом, а не нурлыкунить, то 1 час разницы с Нурсултаном, ни к чему страшному и катастрофическому не приведут.



6. И про электроэнергию, тоже лукавство. Если и есть увеличение потребления электроэнергии в вечернее время, особенно летом, то он не идет ни в какое сравнение с тем что Казахстан вообще-то далеко не южная страна, и на зимний период времени затрачивается огромное количество энергии на отопление. Решил типа, принести выгоду кустанайскому региону на экономии электричества? Лучше бы об изношенных теплосетях и теплопотерях вспомнил...



Как видно, Костанай по приближению своего времени к географическому, в аутсайдерах в Казахстане, и всё вот из-за таких "защитников" времени Нурсултана



[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2019 - 18:17]