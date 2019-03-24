yudjin Re: Сколько стоит переименование Астаны? #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5820

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:37 Цитата: Соответственно, суммарные расходы составляют около $125 млн.

Предлагаю, как грит Батька, перетрАхнуть усых тех, кто в зале рукоплескал и пускал слезу, а также тех из первых двух десятков в списке богатейших в Казахстане и за их счёт провести ребрендинг столицы. И не запускать руку в народный бюджет.

К примеру, пустили 3 слезы - 300 тыщ, 5 - 500 тыщ, чувствовали комок в горле - достаточно 100 тыщ. Аплодируя раскидывали руки на пол метра - полтора миллиона с носа.

Расценки можно утвердить антимонопольным ведомством, создать он-лайн счёт, и список всех жертвователей на вывески Нур-Султана.