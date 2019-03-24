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≡ "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35271
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сегодняшний день фактически местное время опережает географическое более, чем на час в 12 областных центрах Казахстана. Разница возникла еще в 1930 году при введении в СССР «декретного времени», отличающегося от времени часового пояса на 1 час.
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§ Маркс
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.03.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
А оказалось, что не положение солнца влияет на распорядок, а температура

Боюсь показаться банальным, но любому здравомыслящему человеку понятно, что температура напрямую зависит от солнца. Чем выше солнце, тем больше оно греет, тем выше температура подстилающей поверхности при прочих равных условиях. А температура тела понижается к рассвету, потому что организм в состоянии сна замедляет все процессы в организме, а отнюдь не наоборот, как утверждает профессор.

[Исправлено: Маркс, 24.03.2019 - 13:55]
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§ Макарыч
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 24.03.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Макарыч, перенос времени работы это уже претензии к руководству области. Мы работаем с 8 часов и нормально.

Вот именно! Я тоже считаю что все и так нормально, ничего менять не надо все и так хорошо
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§ Victor Yang
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Victor Yang


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Сообщений: 11356
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.03.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Абиль:
В любой стране наиболее важной точкой является столица, где сосредоточены основные финансовые, логистические и экономические мощности.

Логическая ошибка. "В любой" - означает везде, без исключения. Однако, в новом свете столицами являются небольшие города - Вашингтон, Канберра, которые не сосредатачивают финансовые, логистические и экономические мощности.
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§ Victor Yang
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11356
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.03.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
у них в 8

Но с 7 же никто не работает? И как прикажешь мне давить на работодателя, чтобы работать с 9 до 6,а не с 8 до 5?
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§ elektron
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2706
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.03.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь то вроде про время, природное, биологическое или ещё там какое.
Причём тут кто и когда работать начинает? Вопросы работодателю ;-)
Я например добровольно в 5-ть утра встаю, свободный график. И где то без 15-ти шесть, уже на работе.
Пью кофе и выкуриваю сигарету.
:lol:. Зато и заканчиваю в пол третьего, можно и пошопоголить, на дачу съездить, какие другие дела
типа посещения врачей решить без стресса. Да и просто насладиться остатком дня. 8-) Но в выходные
люблю полюбоваться восходом и закатом солнца, причём вовремя.
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* drakon
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15940
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.03.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но с 7 же никто не работает?

Цитата:
elektron:
И где то без 15-ти шесть, уже на работе.

Я тоже в своё время начинал работу в 7.00 часов.
На работу нужно было приезжать в 6.45 часов... :lol: :-x
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