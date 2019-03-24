elektron "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2706

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:30 Речь то вроде про время, природное, биологическое или ещё там какое.

Причём тут кто и когда работать начинает? Вопросы работодателю

Я например добровольно в 5-ть утра встаю, свободный график. И где то без 15-ти шесть, уже на работе.

Пью кофе и выкуриваю сигарету.

. Зато и заканчиваю в пол третьего, можно и пошопоголить, на дачу съездить, какие другие дела

типа посещения врачей решить без стресса. Да и просто насладиться остатком дня. Но в выходные

люблю полюбоваться восходом и закатом солнца, причём вовремя.