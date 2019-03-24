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§ NG.kz
Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты на имиджевые мероприятия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35269
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты на имиджевые мероприятия и сосредоточиться на финансировании неотложных задач государства, сообщает informburo со ссылкой на пресс-службу президента РК.
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§ Серый волк
Re: Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты на имиджевые...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10002
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.03.19 - 01:59
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Re: Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты на имиджевые...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3138
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.03.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////вопросах духовной модернизации, подчеркнув важность дальнейшей реализации направлений программы Елбасы "Рухани Жаңғыру" и статьи "Семь граней Великой степи".///

а это что вообще такое,
это ////Вода, жильё, рабочие места, условия и инфраструктура для жизни наших граждан//?
думал он умнее.
снимать пора эти вывески и щиты.
время прошлое уже.
надо ///Вода, жильё, рабочие места, условия и инфраструктура для жизни наших граждан//
об этом думать.
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