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≡ "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35269
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сегодняшний день фактически местное время опережает географическое более, чем на час в 12 областных центрах Казахстана. Разница возникла еще в 1930 году при введении в СССР «декретного времени», отличающегося от времени часового пояса на 1 час.
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§ arman_kst
Re: "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.03.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То что некоторым единицам неудобно с Астаной общаться, не так важно. Люди живут в западной части и все нормально.
Если поедете в Алматы, то видно что там раньше садится солнце. Это изначально Алматинское время.
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