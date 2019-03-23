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≡ За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35269
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы. Водители обвались к главе оюласти накануне тендера на пассажирские перевозки, который намечен на 8 апреля.
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6431
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.03.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Прошла смена, водитель маршрута №18, № автобуса 123 сдал подозрительно мало денег, утверждая что пассажиров было мало. Надо бы посмотреть и посчитать - не украл ли он у предприятия?

Цитата:
Victor Yang:
- работник украл деньги у предприятия на котором работает. И он тоже может ездить пустым - топливо приобретается за счет предприятия.

Насколько мне известно,там всё проще.Есть конкретная сумма которую водитель должен сдать,заправка автобуса то же за счёт водителя,остальное твоё.
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§ сайлау курманов
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3059
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.03.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится, много лет назад налоговики чтоб выяснить истинную выручку сутки напролет стояли ы магазине и подсчитывали выручку.
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§ сайлау курманов
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3059
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.03.19 - 20:22
Комментарий удален модератором.
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6431
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.03.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Помнится, много лет назад налоговики чтоб выяснить истинную выручку сутки напролет стояли ы магазине и подсчитывали выручку.

Они и сейчас стоят,в этом году на складской перед новым годом.
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11353
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
остальное твоё.

То есть, официальной зарплаты нет?
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§ elektron
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть, официальной зарплаты нет?

Она как бы, но её как бы нет. Мёд это очень странный предмет…
Просто не все правильно поняли, новый строй.
Типа пока могу гребу, а в старости государство чего то должно. Так вроде?
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11353
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
в старости государство чего то должно. Так вроде?

Если не будет отчислений и стажа - только половину минимальной зарплаты. Сегодня это 21000 тенге.
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§ Народное мнение
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 23.03.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заправка и путевка за счет предприятия,если автобусник не частник (в некоторые из-за не хватки своих автобусов пользуются услугами частников). От набора денег, водила получает 30%. Если мало привозит денег,их сверяют по камерам. Неужели никто не в курсе как оно есть.
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§ Vital
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7396
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.03.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
Ну почему же ? В курсе. А еще в курсе того, что ребята стабильно раз в год по месяцу стоят на ремонтах без зарплаты и потому им отпуск только ночью снится. Да и много чего еще в курсе.
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11353
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.03.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
Неужели никто не в курсе как оно есть

Откуда бы нам быть в курсе? А эти 30% официально оформляются?
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§ Народное мнение
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 24.03.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо у бухгалтеров их спрашивать))
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§ Народное мнение
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 24.03.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На счет отпусков да, никто не оплачивает,да и нету их там вроде.так берут отгулы
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6431
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.03.19 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
Если мало привозит денег,их сверяют по камерам.

Перестаньте нести чушь,рабочий день водителя с 5 утра до 23 вечера,итого 18 часов.
Ну и кто там будет сидеть и все 18 часов с калькулятором просматривать?
Директор автобуса?
Я уже представляю как он сидит,так, вот зашли 4 человека в Заречном надо их запомнить,ведь с заречного до города одна цена а с ЗТБ другая,а если они выйдут в ЗТБ а не поедут в город то опять другая цена,главное ничего не перепутать и не сбиться :lol:
так вот зашли 56 человек студентов,вот кто то с корочкой льготника,блин вот заяц выскочил через заднюю дверь :lol: плакали мои 90 тенге.
Так вот ребёнок утверждает, что ему 7 лет ,а сам здоровый кабан,эх ещё- 90 тенге.
И вот так все 18 часов,да через полчаса этих просмотров,вообще никаких денег не захочешь.
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6431
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.03.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
Неужели никто не в курсе как оно есть.

Чужие деньги считать,своих не будет.
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§ Серый волк
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Серый волк


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Сообщений: 10002
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.03.19 - 03:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Чужие деньги считать,своих не будет.

:lol:
Небольшая зарисовка с последней поездки в общественном транспорте. Решил прогуляться после работы от Бауманки пешком в районе Лефортово и до Сокольников дойти. От института перешел Яузу, зашел в лефортовский парк, который помнит ещё молодого Петра Первого.
Грот, дорожки, утки попрошайки у пруда. В сторону Преображенской немного подскочил на трамвае.
Зашел в заднюю дверь, в салоне включился в USB порт. wi-fi гор транспорта сам определился и слил фото из Лефортово.
На Преображенской немного прогулялся. В метро не хотелось. Стало ветренно и дело к вечеру, холодает и Сокольники решил в следующий раз.
К ближайшей остановке подъехал электробус. Автобус, на аккумуляторах. Вошел в среднюю. приложил карту к ближайшему валидатору. Даже не знаю сколько снялось. Не обратил внимание. Если после пересадки то может 23 рубля. В салоне тепло. На батарейках бежит и ускоряется резво, но в меру.
Водитель ведёт стабильно и предсказуемо, никуда не спеша. Выделенка для общественного транспорта есть не везде, но это не важно. Проезжаем Красносельскую, Три вокзала, едем через Каланчёвку к проспекту Мира и Алексеевской.
Людей в салоне не более десятка до Трех вокзалов, На Каланчёвской три человека в салоне. Шум электромоторов не слышно. Слышно кондиционер салона, который прокачивает воздух. Там где есть выделенки общественный транспорт быстрее легковых по рабочим дням. Метро конечно быстрее, но туда спускаться и там шумно.
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