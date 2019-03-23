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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Вот приедет лауреат
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35269
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.03.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Москвы пришла приятная весть. Наш земляк, студент выпускного курса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Асхат Сейдалин стал победителем Всероссийского конкурса среди иностранных студентов.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вот приедет лауреат
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1685
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь должны были быть хоть какие-то коментарии, но видимо статья не зацепила читателей. То ли дело - часовые пояса, переименования или кронирование..
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§ Серый волк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вот приедет лауреат
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10002
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.03.19 - 02:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Здесь должны были быть хоть какие-то коментарии, То ли дело - часовые пояса, переименования или кронирование..

А дюжину статей по рокировке и смешным переименованиям, забившие эфир на всем континенте, вы по религиозным мотивам не упоминаете?
1. Автор обещает следить.
2. Нам вообще не раскрыли что это или кто это там. Какие у него взгляды, устремления и мотивация. Мож зубрило дырокольно-протокольное. :lol:

Приедет, в акунамататии будет кому ещё быстрее таблички улиц сдирать если что. Там сейчас очень срочно всё циркулирует, флюгеры аж перегреваются поди так, чть и кресла дымят. :lol:

Но одно знаю точно. Технологии сейчас у исследователей прошлого хорошие.
Как бы флюгеры акунаматаов ни крутились, и чего бы не откаблучивали - археологи вас обязательно откопают! Если повезёт, то прямо с пеньками от деревьев вместе :-)
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