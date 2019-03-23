Цитата: maxsaf: Здесь должны были быть хоть какие-то коментарии, То ли дело - часовые пояса, переименования или кронирование..

А дюжину статей по рокировке и смешным переименованиям, забившие эфир на всем континенте, вы по религиозным мотивам не упоминаете?

1. Автор обещает следить.

2. Нам вообще не раскрыли что это или кто это там. Какие у него взгляды, устремления и мотивация. Мож зубрило дырокольно-протокольное.



Приедет, в акунамататии будет кому ещё быстрее таблички улиц сдирать если что. Там сейчас очень срочно всё циркулирует, флюгеры аж перегреваются поди так, чть и кресла дымят.



Но одно знаю точно. Технологии сейчас у исследователей прошлого хорошие.

Как бы флюгеры акунаматаов ни крутились, и чего бы не откаблучивали - археологи вас обязательно откопают! Если повезёт, то прямо с пеньками от деревьев вместе