Серый волк За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае #59





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 03:22 Цитата: Добринцофф: Чужие деньги считать,своих не будет.



Небольшая зарисовка с последней поездки в общественном транспорте. Решил прогуляться после работы от Бауманки пешком в районе Лефортово и до Сокольников дойти. От института перешел Яузу, зашел в лефортовский парк, который помнит ещё молодого Петра Первого.

Грот, дорожки, утки попрошайки у пруда. В сторону Преображенской немного подскочил на трамвае.

Зашел в заднюю дверь, в салоне включился в USB порт. wi-fi гор транспорта сам определился и слил фото из Лефортово.

На Преображенской немного прогулялся. В метро не хотелось. Стало ветренно и дело к вечеру, холодает и Сокольники решил в следующий раз.

К ближайшей остановке подъехал электробус. Автобус, на аккумуляторах. Вошел в среднюю. приложил карту к ближайшему валидатору. Даже не знаю сколько снялось. Не обратил внимание. Если после пересадки то может 23 рубля. В салоне тепло. На батарейках бежит и ускоряется резво, но в меру.

Водитель ведёт стабильно и предсказуемо, никуда не спеша. Выделенка для общественного транспорта есть не везде, но это не важно. Проезжаем Красносельскую, Три вокзала, едем через Каланчёвку к проспекту Мира и Алексеевской.

Людей в салоне не более десятка до Трех вокзалов, На Каланчёвской три человека в салоне. Шум электромоторов не слышно. Слышно кондиционер салона, который прокачивает воздух. Там где есть выделенки общественный транспорт быстрее легковых по рабочим дням. Метро конечно быстрее, но туда спускаться и там шумно.