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≡ В проекте "Нужные деньги" молодой семье из Костаная помогли детскими вещами и деньгами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В проекте "Нужные деньги" молодой семье из Костаная помогли детскими вещами и деньгами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35265
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.03.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самат МОЛДЫБАЕВ и Айсулу ЗИНЕБАЕВА - инвалиды II группы. В их семье растет двухлетняя дочь Нурай. Жизнь в общежитии на пособия легкой не назовешь, и, хотя Самат и Айсулу стараются, денег не хватает, порой даже на самое необходимое.
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§ arman_kst
Re: В проекте "Нужные деньги" молодой семье из...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы.
Государство лучше потратить на переименование Астаны 48 млрд тенге, чем решит помочь
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§ Victor Yang
В проекте "Нужные деньги" молодой семье из Костаная помогли детскими вещами и деньгами
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11352
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
лучше потратить на переименование Астаны 48 млрд тенге,

Откуда такая цифра?
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