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§ NG.kz
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы. Водители обвались к главе оюласти накануне тендера на пассажирские перевозки, который намечен на 8 апреля.
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.03.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Прошла смена, водитель маршрута №18, № автобуса 123 сдал подозрительно мало денег, утверждая что пассажиров было мало. Надо бы посмотреть и посчитать - не украл ли он у предприятия?

Цитата:
Victor Yang:
- работник украл деньги у предприятия на котором работает. И он тоже может ездить пустым - топливо приобретается за счет предприятия.

Насколько мне известно,там всё проще.Есть конкретная сумма которую водитель должен сдать,заправка автобуса то же за счёт водителя,остальное твоё.
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§ сайлау курманов
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3059
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.03.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится, много лет назад налоговики чтоб выяснить истинную выручку сутки напролет стояли ы магазине и подсчитывали выручку.
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§ сайлау курманов
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3059
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.03.19 - 20:22
Комментарий удален модератором.
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.03.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Помнится, много лет назад налоговики чтоб выяснить истинную выручку сутки напролет стояли ы магазине и подсчитывали выручку.

Они и сейчас стоят,в этом году на складской перед новым годом.
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11350
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
остальное твоё.

То есть, официальной зарплаты нет?
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§ elektron
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть, официальной зарплаты нет?

Она как бы, но её как бы нет. Мёд это очень странный предмет…
Просто не все правильно поняли, новый строй.
Типа пока могу гребу, а в старости государство чего то должно. Так вроде?
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