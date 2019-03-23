Victor Yang:

Прошла смена, водитель маршрута №18, № автобуса 123 сдал подозрительно мало денег, утверждая что пассажиров было мало. Надо бы посмотреть и посчитать - не украл ли он у предприятия?

Victor Yang:

- работник украл деньги у предприятия на котором работает. И он тоже может ездить пустым - топливо приобретается за счет предприятия.