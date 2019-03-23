Цитата: elektron:

В мире никто и не знает даже об этом.

Меня когда иностранцы спрашивают, откуда я , говорят - о, точняк, знаем такую страну, из фильма одного всем известного. Это было бы смешно, если бы мне лично раз 50 про этот фильм не напомнили. Он и сейчас на прилавках магазинов. Даже в нашем самом маленьком продуктовом магазине. Фотка есть.