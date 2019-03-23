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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Да ладно Вам, ну был Целиноград-Акмола-Астана-Нурсутланом станет. В мире никто и не знает даже об этом.
Это нам тут местичковым и живущим в КЗ важно. Но по международному не стоит однозначно заморачиваться.
Хотя да задуматься есть над чем, было бы кому и было бы чем. ;-)
Приводил примеров достаточно.

[Исправлено: elektron, 23.03.2019 - 08:52]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В мире никто и не знает даже об этом.

Меня когда иностранцы спрашивают, откуда я , говорят - о, точняк, знаем такую страну, из фильма одного всем известного. Это было бы смешно, если бы мне лично раз 50 про этот фильм не напомнили. Он и сейчас на прилавках магазинов. Даже в нашем самом маленьком продуктовом магазине. Фотка есть.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот недавно первый раз услышал от простых работяг, слово Астана, когда про Сирию разговор зашел. Думаю, ну хоть что-то запомнили, кроме Бората. Все. Нет Астаны, опять остался Борат в одиночестве.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый глава собирается сократить имиджевые расходы. И правильно, толку от них ноль. Если меня спросят, чем богат и славен КЗ, чего у других нету, могу я кроме урана и переименований еще что-то назвать?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Нормально, всяко бывает. Меня уже не спрашивают даже, даже на конференциях и митингах, что раньше имело место.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Меня уже не спрашивают даже, даже на конференциях и митингах, что раньше имело место.

Я по конференциям не хожу, живу себе среди простых работяг, которым ничего не стоит лишний раз спросить :lol:
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§ Макарыч
Флуд и оффтопик (часть 4)
Макарыч


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Сообщений: 699
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 23.03.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да ладно Вам, ну был Целиноград-Акмола-

Когда он был Акмола или Целиноград в его имидж не вбухивали столько бабок как в Астану. У нас рекордный ЭКСПо провели только под предлогом повышения имиджа в мире. В итоге это были бабки на ветер?
Это все равно что компания кока-кола вбухала кучу миллиардов в рекламу своего бренда и переименовалась в пузырьки-лимонадики.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
В итоге это были бабки на ветер?

Придется повторно скинуться :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3137
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильное положение после наурыза-лежа.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Когда он был Акмола или Целиноград в его имидж не вбухивали столько бабок как в Астану. У нас рекордный ЭКСПо провели только под предлогом повышения имиджа в мире. В итоге это были бабки на ветер?

И вот тут приходит осознание, зачем и почему? Спасибо!
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Ответить Новый топик
Страница 44 из 44«1...424344
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