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§ NG.kz
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.03.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководители костанайских предприятий получили из управления предпринимательства электронные письма по этому поводу. Они были датированы 6 марта, а завершить опрос предлагалось в 10 часов утра 7 марта. И вот "НГ" сообщили о результатах.
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* Макарыч
Re: Мнения населения о возвращении природного времени...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 696
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 23.03.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Facepalm
Светло или темно не потому что это 9 часов или это 7 часов или друго время. Природе вообще пофиг на время. Природного времени не существует. Какая разница какая цифра будет соответствовать закату и рассвету?
Хотите ходить на работу (в школу) когда уже стало светло? Ну так боритесь на перенос рабочего дня на час-два вперед.
Еще раз повторяю. Какая разница если часы передвинут на час назад но и рабочий день тоже сделают не с 9 а с 8?
Все ноют вот в других странах правильные цифры соответствуют рассвету, а у нас не правильные... Так в других странах и на работу к другому времени приходят. Какая разница? Вы чего вообще хотите?...
Ну ходите на работу к 10, к 11. Часы то двигать нахрена, что это меняет?
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§ elektron
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2700
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Какая разница если часы передвинут на час назад но и рабочий день тоже сделают не с 9 а с 8?

В том то и дело можно и в полдень спать ложиться, а можно в ночь. 8-) Время есть время , даже животные в различие от своей активности ведут различный образ жизни. Но основоположен тот или иной образ жизни на "биологических" часах. Конечно человеку час туда час сюда ерунда. Но всё же.... 8-)
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§ Victor Yang
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Victor Yang


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Сообщений: 11349
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Какая разница если часы передвинут на час назад но и рабочий день тоже сделают не с 9 а с 8?

У меня, например, и сейчас с 8. А тот же, прости Господи, Нур-Султан работает с 9, находясь в своём часовом поясе. Был там в январе в командировке - выходил в 8.45 - было уже светло. Поезд в Кустанай прибыл в 9.20 - было ещё темно. А работать кто как - это будет хаос. До перехода на фиксированное время, все работали с 8.00 - и никто не задавался вопросом, со скольки работает организация, а сейчас уточнить надо.
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* Макарыч
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 696
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 23.03.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У меня, например, и сейчас с 8. А тот же, прости Господи, Нур-Султан работает с 9, находясь в своём часовом поясе. Был там в январе в командировке - выходил в 8.45 - было уже светло. Поезд в Кустанай прибыл в 9.20 - было ещё темно. А работать кто как - это будет хаос. До перехода на фиксированное время, все работали с 8.00 - и никто не задавался вопросом, со скольки работает организация, а сейчас уточнить надо.

Вот именно! Совершенно не важно какой циферке будет соответствовать рассвет, полдень или закат. Как Нур-Султан, прости Господи, будет работать, так же и все будут.
Вы в курсе, что все западные области (Уральск, Актобе, Атырау, Актау) у них часовой пояс от Астаны на один час отличается и там все акиматы, гос учреждения и, соответственно все остальные работают с 8. Просто потому, что их рабочий день должен начинаться одновременно с Астаной.
А если бы у них часовой пояс на 2 часа отличался, они бы работали с 7 утра.
Вот и все. От изменения часового пояса не меняется ровным счетом ничего!
Если в Костанае сменится часовой пояс и станет как в Актобе, то сначала акимат перейдет на работу с 8 утра, за ним все гос.структуры, учреждения и т.д. Начнут переходить предприятия у которых работа на акимат или на другие гос.структуры завязана, садики, школы начнут работать на час раньше, т.к. людям надо на работу успевать... И все, люди по показаниям часов станут просыпаться раньше, а по географическому времени ровно во столько же как и раньше )))))))))) Просто рассвету будет соответствовать "правильная" цифирка как в "правильном" Токио или кого тут еще в пример приводили? ))))))))
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* Макарыч
Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Макарыч


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Сообщений: 696
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 23.03.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У меня, например, и сейчас с 8

Ну а у некоторых с 10. И они уже исполнили свою мечту ехать на работу по светлу несмотря на никакие "неправильные", "неприродные" часовые пояса ;)
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