Цитата: Victor Yang:

У меня, например, и сейчас с 8. А тот же, прости Господи, Нур-Султан работает с 9, находясь в своём часовом поясе. Был там в январе в командировке - выходил в 8.45 - было уже светло. Поезд в Кустанай прибыл в 9.20 - было ещё темно. А работать кто как - это будет хаос. До перехода на фиксированное время, все работали с 8.00 - и никто не задавался вопросом, со скольки работает организация, а сейчас уточнить надо.

Вот именно! Совершенно не важно какой циферке будет соответствовать рассвет, полдень или закат. Как Нур-Султан, прости Господи, будет работать, так же и все будут.

Вы в курсе, что все западные области (Уральск, Актобе, Атырау, Актау) у них часовой пояс от Астаны на один час отличается и там все акиматы, гос учреждения и, соответственно все остальные работают с 8. Просто потому, что их рабочий день должен начинаться одновременно с Астаной.

А если бы у них часовой пояс на 2 часа отличался, они бы работали с 7 утра.

Вот и все. От изменения часового пояса не меняется ровным счетом ничего!

Если в Костанае сменится часовой пояс и станет как в Актобе, то сначала акимат перейдет на работу с 8 утра, за ним все гос.структуры, учреждения и т.д. Начнут переходить предприятия у которых работа на акимат или на другие гос.структуры завязана, садики, школы начнут работать на час раньше, т.к. людям надо на работу успевать... И все, люди по показаниям часов станут просыпаться раньше, а по географическому времени ровно во столько же как и раньше )))))))))) Просто рассвету будет соответствовать "правильная" цифирка как в "правильном" Токио или кого тут еще в пример приводили? ))))))))