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§ NG.kz
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы. Водители обвались к главе оюласти накануне тендера на пассажирские перевозки, который намечен на 8 апреля.
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§ elektron
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2700
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И если смена даст подозрительно мало выручки

А это вообще не может и не должно быть критерием. Конечно в утренние часы наш 4х вагонный трамвай идёт почти пустым.
Как и в вечерние. Но водитель или как его там правильно? ;-) просто получает свою ЗП. даже не отвлекаясь на то, что заплатил кто или нет? Перевозчик взял на себя обязательство и даже пустым но поедет по маршруту. За всё уплачено! 8-) Вот когда так и в Костанае будет. скажу браво!
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11349
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
камеры не для пассажировсчитания

Сегодня посмотрю, но в салон они особо не смотрят, а смотрят аккурат в то место, где люди деньги водиле дают.
Цитата:
elektron:
И сколько людей по количеству маршрутов нужно будет?

Зачем по количеству маршрутов? Перевозчик А - маршруты 18,19...; перевозчик Б - маршруты 27,3... - и каждый своих смотрит. Прошла смена, водитель маршрута №18, № автобуса 123 сдал подозрительно мало денег, утверждая что пассажиров было мало. Надо бы посмотреть и посчитать - не украл ли он у предприятия?
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11349
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А это вообще не может и не должно быть критерием.

Это критерий единственного показателя - работник украл деньги у предприятия на котором работает. И он тоже может ездить пустым - топливо приобретается за счет предприятия.

[Исправлено: Victor Yang, 23.03.2019 - 18:34]
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§ elektron
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2700
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ну тогда я просто плакаль :lol: 8-)
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§ Народное мнение
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 23.03.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам себе не докладывает. Все как положено, 30% себе. По 60 тысяч в день минимум набирают. Скорее всего минималку откладывают раз в квартал. А кто перевозчиков контролирует?
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11349
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну тогда я просто плакаль

Ты что ли Basil?
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§ elektron
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2700
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
работник украл деньги у предприятия на котором работает. И он тоже может ездить пустым - топливо приобретается за счет предприятия.

Не украл, а выполняет свою работу, так будет верно. Даже если пустым маршрут ведёт. :-P
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§ elektron
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2700
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Basil?

Это что или кто? так на всякий случай ;-)
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11349
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не украл, а выполняет свою работу, так будет верно. Даже если пустым маршрут ведёт.

Чёт ты меня не понимаешь. Работник должен сдать всю выручку в кассу предприятия, а сдаёт её не всю. Согласись, это ненормально? Если действительно маршрут был пустым - не вопрос, если это соответствует действительности. Но это надо проверить и проверяют с помощью камер. А может и специальный человек сидит с несколькими мониторами - и смотрит.
Цитата:
elektron:
Это что или кто? так на всякий случай

На сайте Яплакал написал один с таким ником, судя по всему - уехавший в Германию кустанаец.
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§ elektron
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2700
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
На сайте Яплакал написал один с таким ником,

Не я тут не причём.
Да и с остальным вышесказанным не согласен. Какая выручка? и прочее. Смену сдал, смену принял!
Но не заставлять водил с утра до ночи рулём вертеть..
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11349
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Какая выручка? и прочее.

Ну как какая? Которую с пассажиров собрал, за счет которой предприятие-перевозчик живёт. Я объясняю систему которая есть, а не которая должна быть.

[Исправлено: Victor Yang, 23.03.2019 - 18:54]
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§ elektron
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2700
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну как какая? Которую с пассажиров собрал

А что кассовый аппарат нельзя поставить. :lol:
Я лично за электронную систему оплаты и контроля. 8-)
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11349
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я лично за электронную систему оплаты и контроля.

Я тоже.
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§ elektron
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2700
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
Сам себе не докладывает. Все как положено, 30% себе. По 60 тысяч в день минимум набирают.

Вот и ответ, если так оно и есть!
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11349
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
Сам себе не докладывает. Все как положено, 30% себе. По 60 тысяч в день минимум набирают. Скорее всего минималку откладывают раз в квартал. А кто перевозчиков контролирует?

Ничего не понял. Перевозчик - это предприятие. Водитель - работник этого предприятия. Кто 30% недокладывает себе? Водитель?
Или так и получается, что водители подставляют перевозчиков, воруя у них, а те плачутся что не хватает на ремонт, обновление и т.д., потому что часть выручки просто разворовывается водителями.

[Исправлено: Victor Yang, 23.03.2019 - 19:09]
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