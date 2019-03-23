/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы. Водители обвались к главе оюласти накануне тендера на пассажирские перевозки, который намечен на 8 апреля.
Читать новость

§ arman_kst
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Онай - это не все электронные системы. Это название таковой в Алма-Ате - у нас она может называться по-другому.

Она успешно работает. И не надо придумывать велосипед. В хваленном Нурсултане нет моментального пополнения карт через интернет. Сутки надо ждать. А есть еще хуже, но зачем
Профайл

* Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11339
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Она успешно работает. И не надо придумывать велосипед.

В Кустанае она будет называться по-другому в любом случае.
Цитата:
arman_kst:
В хваленном Нурсултане нет моментального пополнения карт через интернет. Сутки надо ждать.

Не знал этого. Но можно проще - через приложение одного оператора по QR коду.
Профайл

§ Сыкымы
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 868
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 23.03.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему льготников перевозчик должен возить за свой счёт? Если местные исполнительные органы требуют льготы для пассажиров, то эти затраты перевозчика обязательно должны ему компенсировать из бюджета. Но чтобы знать сумму компенсации, нужно знать количество перевезённых пассажиров. Снова упираемся в отсутствие системы учёта пассажиропотока. А ведь уже давно назрела такая необходимость. Но в одиночку внедрение этой системы не потянет ни перевозчик, ни бюджет города. И перевозчик, и исполнительные органы одинаково заинтересованы во внедрении этой системы. Так, может, уже пора заняться этой проблемой вплотную, всё просчитать, изучить опыт других городов, даже других стран, и скооперироваться, может, даже республиканский бюджет подтянуть?
Профайл

§ arman_kst
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor Yang, у одних актив, у меня теле2
Профайл

* Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11339
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
у одних актив, у меня теле2

Есть другие приложения, которые снимают деньги с баланса - я не разбирался в разнообразии. Но у нас сразу этого не будет, конечно. Даже в Астане очереди к автоматам для пополнения карт проезда.
Профайл

§ elektron
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хосподи как всё запущено. С одной стороны кругом цифровизация слышно. С других, даже за билет нормально заплатить проблема. :lol: Толи дело по флюгеру на запад смотреть. Беру по мобильному, скидка есть, с автомата дороже на 5-ть центов или типа того. Но мне просто удобно. Зачем изобретать велосипед? Скопирую то что есть и работает и будет счастье. :lol:
Профайл

§ Народное мнение
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 23.03.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друг работает водителем автобуса, 2 через 2, если 15 смен откатывает без поломок, 250 минимум зарабатывает.
Профайл

* Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11339
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
250 минимум зарабатывает.

Но официально - только 100. Остальное сам себе в карман докладывает?
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 116, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 116
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 167
Пользователей: 2
Всего: 169

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх