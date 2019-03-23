Сыкымы За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 868

Регистрация: 27.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:05 Почему льготников перевозчик должен возить за свой счёт? Если местные исполнительные органы требуют льготы для пассажиров, то эти затраты перевозчика обязательно должны ему компенсировать из бюджета. Но чтобы знать сумму компенсации, нужно знать количество перевезённых пассажиров. Снова упираемся в отсутствие системы учёта пассажиропотока. А ведь уже давно назрела такая необходимость. Но в одиночку внедрение этой системы не потянет ни перевозчик, ни бюджет города. И перевозчик, и исполнительные органы одинаково заинтересованы во внедрении этой системы. Так, может, уже пора заняться этой проблемой вплотную, всё просчитать, изучить опыт других городов, даже других стран, и скооперироваться, может, даже республиканский бюджет подтянуть?