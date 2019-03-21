Цитата: elektron:

Ты чего такой не гостеприимный сегодня?

Человек умными словами раскидывается, критикует всех подряд, рассуждает о высоких материях, а такие банальные ошибки. Ну и в его сообщениях ничего толкового вообще не видел - только критика авторов и статей.