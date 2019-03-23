За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.03.19 - 13:48
Водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы. Водители обвались к главе оюласти накануне тендера на пассажирские перевозки, который намечен на 8 апреля. Читать новость
Работодателя наказать! Смена не должна длиться больше 12 часов и перерыв между сменами не может быть менее 12 часов. А общее время за неделю работы - не более 40 часов. Хотелось "аргументированно" попросить повышения тарифа? Получите штраф и набирайте больше работников, чтобы обеспечить им нормальный трудовой режим.
Victor Yang: Работодателя наказать! Смена не должна длиться больше 12 часов и перерыв между сменами не может быть менее 12 часов. А общее время за неделю работы - не более 40 часов. Хотелось "аргументированно" попросить повышения тарифа? Получите штраф и набирайте больше работников, чтобы обеспечить им нормальный трудовой режим.
Наказать,оштрафовать легче всего,а на чём ездить то будете пассажиры? Вот давай посчитаем.
Цитата:
В письме к акиму водители пишут, что при режиме по графику «два дня рабочих – два выходных» трудовой день для них начинается с прибытия на предприятие в 5 часов утра, заканчивается заездом машины на стоянку в 23.30. Однако среднемесячная заработная плата при такой напряженной рабочей смене составляет от 80 00 до 100 000 тенге. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34166#799307
То ест водитель работает 15 дней в месяц и получает за это 100000тнг. Или 6666тнг в день. Что бы рабочая смена длилась как полагается по закону,то выходит ,что в день должны выходить два водителя,тогда з\п уже будет 3333 за рабочий день или 50000\месяц,ну и кто там будет работать?Пешком будете ходить
Victor Yang: Может, просто хозяин урежет себе доход?
А может перестать уже играть в социализм в отдельно взятом секторе и если уж у нас везде рынок,то и тут пусть всё будет по рыночному? Какие то двойные стандарты,запчасти по рыночной цене,солярка то-же,а как рассчитываться то оказывается ,что пол города льготников ,а для остальных цена фиксированная.
Добринцофф: Даже без нарезки 100000 за такую работу мало
100000 за любую работу мало. Цитата:
Добринцофф: А может перестать уже играть в социализм в отдельно взятом секторе и если уж у нас везде рынок,то и тут пусть всё будет по рыночному?
Тогда у нас появятся маршрутки, а автобусы будут невыгодны. Маршрутки - будут халтурщики безо всякой безопасности поездок. Ну и водители между собой будут на конечных конфликтовать. Не будет гарантии, что в некоторые отдалённые точки будут ездить автобусы. Регулирование в этом секторе просто обязательно, но можно бы и из бюджета их поддержать.
ДА считай не считай 8-мь часов рабочий день. У нас например по трудовому праву могут и до 10-ти часов увеличить, но с оплатой или отпуском компенсируют (причём только на 6-ть недель в году). В исключительных случаях, можно и до 12-ти часов работать (Но разово вроде), но право вождения самостоятельно не имеешь.
Кстати до сих пор не пойму, кто то не хочет, или не может свои доходы реально показать? А страдают люди. Ну нет перевозчика, подходящего по критериям. Хотя сложно представит, там скорее откаты такие, что новых автобусов штук 100 взять можно. Поэтому и маршрутки не разрешают. баблосы на дороге так сказать
Сейчас посетителей на этом форуме: 113, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 113
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.