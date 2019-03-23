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§ NG.kz
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы. Водители обвались к главе оюласти накануне тендера на пассажирские перевозки, который намечен на 8 апреля.
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§ Victor Yang
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11332
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работодателя наказать! Смена не должна длиться больше 12 часов и перерыв между сменами не может быть менее 12 часов. А общее время за неделю работы - не более 40 часов.
Хотелось "аргументированно" попросить повышения тарифа? Получите штраф и набирайте больше работников, чтобы обеспечить им нормальный трудовой режим.
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§ Добринцофф
Re: За помощью к акиму области обратились водители автобусных...
Добринцофф


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Сообщений: 6427
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.03.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Работодателя наказать! Смена не должна длиться больше 12 часов и перерыв между сменами не может быть менее 12 часов. А общее время за неделю работы - не более 40 часов. Хотелось "аргументированно" попросить повышения тарифа? Получите штраф и набирайте больше работников, чтобы обеспечить им нормальный трудовой режим.

Наказать,оштрафовать легче всего,а на чём ездить то будете пассажиры?
Вот давай посчитаем.

Цитата:
В письме к акиму водители пишут, что при режиме по графику «два дня рабочих – два выходных» трудовой день для них начинается с прибытия на предприятие в 5 часов утра, заканчивается заездом машины на стоянку в 23.30. Однако среднемесячная заработная плата при такой напряженной рабочей смене составляет от 80 00 до 100 000 тенге. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34166#799307

То ест водитель работает 15 дней в месяц и получает за это 100000тнг.
Или 6666тнг в день.
Что бы рабочая смена длилась как полагается по закону,то выходит ,что в день должны выходить два водителя,тогда з\п уже будет 3333 за рабочий день или 50000\месяц,ну и кто там будет работать?Пешком будете ходить :lol:
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§ Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11332
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
тогда з\п уже будет 3333 за рабочий день или 50000\месяц

Может, просто хозяин урежет себе доход?
Да и не будет там ровно в два раза меньше, если грамотно нарезать смены между тремя сменщиками.

[Исправлено: Victor Yang, 23.03.2019 - 14:35]
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


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Сообщений: 6427
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.03.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может, просто хозяин урежет себе доход?

А может перестать уже играть в социализм в отдельно взятом секторе и если уж у нас везде рынок,то и тут пусть всё будет по рыночному?
Какие то двойные стандарты,запчасти по рыночной цене,солярка то-же,а как рассчитываться то оказывается ,что пол города льготников ,а для остальных цена фиксированная.
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§ Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6427
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.03.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да и не будет там ровно в два раза меньше, если грамотно нарезать смены между тремя сменщиками.

Даже без нарезки 100000 за такую работу мало,а если уж ещё человека добавить то полюбому меньше будет.
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