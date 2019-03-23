Цитата: Victor Yang:

Работодателя наказать! Смена не должна длиться больше 12 часов и перерыв между сменами не может быть менее 12 часов. А общее время за неделю работы - не более 40 часов. Хотелось "аргументированно" попросить повышения тарифа? Получите штраф и набирайте больше работников, чтобы обеспечить им нормальный трудовой режим.

Наказать,оштрафовать легче всего,а на чём ездить то будете пассажиры?

Вот давай посчитаем.



Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34166#799307 В письме к акиму водители пишут, что при режиме по графику «два дня рабочих – два выходных» трудовой день для них начинается с прибытия на предприятие в 5 часов утра, заканчивается заездом машины на стоянку в 23.30. Однако среднемесячная заработная плата при такой напряженной рабочей смене составляет от 80 00 до 100 000 тенге. Источник:

То ест водитель работает 15 дней в месяц и получает за это 100000тнг.

Или 6666тнг в день.

Что бы рабочая смена длилась как полагается по закону,то выходит ,что в день должны выходить два водителя,тогда з\п уже будет 3333 за рабочий день или 50000\месяц,ну и кто там будет работать?Пешком будете ходить