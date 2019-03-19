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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1678
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
лицензионной XP

Шутка юмора такая? :lol:
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§ dandiv
Ваши вопросы редакции и сообществу
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.03.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Шутка юмора такая? :lol:

Ничего не шутка! Кстати сейчас проверил с компа с лицензионной семеркой и мозилой 65.0.2 (последняя версия на данный момент) - тоже спокойно могу копировать текст. Что я делаю не так?
Цитата:
maxsaf: Шутка юмора такая? :lol:
Ничего не шутка! Кстати сейчас проверил с компа с лицензионной семеркой и мозилой 65.0.2 (последняя версия на данный момент) - тоже спокойно могу копировать текст. Что я делаю не так?
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 110
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 19.03.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
вы б уже давно попробовали с Яндекса покопировать и сами убедились бы.


Пробовали, насколько мне помнится, при вашем первом обращении.
Но, к сожалению, мы не можем сказать, что намутили разработчики в Яндексе, что происходит такая штука.

P.S. Насколько помню, в Яндексе проблема с выделением текста, которое просто соскакивает, когда это делать мышкой. Но можно выделить текст пользуясь горячими клавишами на клавиатуре.

Курсор управляется стрелками, ставите в нужное место, нажимаете Shift и удерживая его двигаете курсор теми же стрелками, а также можно использовать Home и End. А еще можно нажать Ctrl+A.
А потом Ctrl+C для копирования в буфер.

К сожалению, обращаю ваше внимание еще раз, не редакция внесла изменения на сайт, а именно браузер Яндекс некорректно работает с сайтом. Наши программисты , к сожалению, не смогли решить этот вопрос.

P.P.S. Прямо сейчас нет Яндекса под рукой еще раз проверить. Но если все правильно помню, проблема была именно в этом и решение описано выше.

[Исправлено: Rexyn, 19.03.2019 - 11:44]
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§ Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6427
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.03.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Курсор управляется стрелками, ставите в нужное место, нажимаете Shift и удерживая его двигаете курсор теми же стрелками, а также можно использовать Home и End. А еще можно нажать Ctrl+A. А потом Ctrl+C для копирования в буфер.

Спасибо[осторожно] вроде работает.
Выхожу с хрома,яндексом никогда не пользовался.
Кстати ради интереса попробовал через эксплоер выйти,тут всё работает и копируется даже мышкой.
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§ Алиса
Ваши вопросы редакции и сообществу
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4551
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.03.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Но можно выделить текст пользуясь горячими клавишами на клавиатуре.

я почти 20 лет работаю на компьютере и если б не пробовала разные варианты - не писала бы. Обычно прошу помощи в случае если вообще уже не знаю как и что можно сделать, перепробовав все возможные (т.е. больше могут знать специалисты в области) - как раз эта ситуация.
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§ Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6427
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.03.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ни странно,копировать теперь можно даже мышкой,спасибо.
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