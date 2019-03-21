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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Сложение полномочий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Я принял непростое для себя решение», - сказал он в последнем обращении на этом посту, адресованном соотечественникам, соратникам, членам возглавляемой им партии. И эту речь с полным правом можно назвать исторической.
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§ Гога
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сложение полномочий
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда в точку ! Левая рука не знает , что творит левая .
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§ сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сложение полномочий
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3057
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.03.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я даже не знаю что и думать. Черт знает что
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§ Анатолий Сальник
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сложение полномочий
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 23.03.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё происходящее называется иллюзион. Номер, однако, не закончен. Толи ещё будет. Можно делать ставки, что ещё вытащит иллюзионист из рукава. Сам пост зациклен на финтах, но не имеет никакого отношения к происходящему, к реалиям.
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§ Victor Yang
Тимур ГАФУРОВ: Сложение полномочий
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11332
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Толи ещё будет

Лучше, чтобы Толи не было.
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