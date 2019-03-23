elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #646





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2681

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:49 Цитата: Сабыр:



Да ладно Вам, ну был Целиноград-Акмола-Астана-Нурсутланом станет. В мире никто и не знает даже об этом.

Это нам тут местичковым и живущим в КЗ важно. Но по международному не стоит однозначно заморачиваться.

Хотя да задуматься есть над чем, было бы кому и было бы чем.

Приводил примеров достаточно.



[Исправлено: elektron, 23.03.2019 - 08:52]