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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3136
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, работающая с российским тренером Этери Тутберидзе, первой в истории выполнила четверной сальхов на взрослых соревнованиях.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3136
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вечер не удался.
Барыс закончил в плей-офф серию.
1-4 серия
3-5 матч сегодня.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2680
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так и будет, а пока прийдется меня потерпеть, я же не на чужбине родился.

Конечно нет. И стыдно должно быть тем, кто сегодня подобное утверждает. И этим постоянно попрекает. Потому как чего реального в противовес сказать то и нечего!?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2680
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
прийдется

Ну куда Алиса смотрит, нужно же правильно писать придётся 8-)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 819
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Конечно нет. И стыдно должно быть тем, кто сегодня подобное утверждает. И этим постоянно попрекает. Потому как чего реального в противовес сказать то и нечего!?


Выше-же указал, что до поры, до времени, действительно-же миллионы наших бывших граждан в поисках лучшей жизни для себя и своих детей выехали на чужбину, хорошо, что последним не до нас. Но отдельные иноземные лица с каким-то высокомерием постоянно нас доморощенных хают и критикуют, прикрываясь свободой слова и.т.д.

При этом никто-же вас нежелательными персонами не называет-же из числа доморощенных, свобода слова и толерантность отмечается понимаете-ли, но попрекания прийдется потерпеть.

Недавно в бундестага ФРГ Вольфганг Кубики потребовал выгнать американского посла в Берлине Ричарда Гренелла и назвал персоной нон грата, по словам парламентария дипломат из США «ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей». Так-же Белорусские активисты выступили с требованием объявить российского посла Михаила Бабича персоной нон грата, который сделал ряд высказываний, которые не пристало делать послу одного суверенного государства в другом, после чего Минск обвинил Бабича в неуважении и посоветовал узнать, что такое разница между независимым государством и федеральным округом РФ.

Вы конечно не дипломаты, а иностранцы, я называю вас иноземцами или чужеземцами, ну это конечно никакое не попрекание, тем более юридически всё правильно, в рамках правового поля, да и нет такого понятия переживающие бывшие земляки.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1678
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
я называю вас иноземцами или чужеземцами

Да с какого перепугу? Я родом с земель Кустанайских, бОльшую часть жизни прожил в Кустанае и округе. А может я временно выехавший, как некоторые ваши соотечественники, выехавшие на заработки в соседнее государство. Вы их иностранцами на с какого дня их командировки начинаете называть?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 819
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А может я временно выехавший, как некоторые ваши соотечественники, выехавшие на заработки в соседнее государство.


Тогда, временные иноземцы и чужеземцы.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1678
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда гарант летает в штаты вопросы решать - он на этот период тоже становится временным чужеземцем?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2680
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Выше-же указал, что до поры, до времени, действительно-же миллионы наших бывших граждан в поисках лучшей жизни

Ну я бы сказал, "бывших" не бывает ;-) А потом не все в поисках лучшей жизни, хотя в итоге так и сложилось. Просто с определённого момента действительно страшно стало. Никогда не планировал переезда и бумаги около трёх лет лежали. Но бывает, становится просто страшно, как и куда дальше. Особенно когда за спиной тебя поддерживающих, тоже всё меньше остаётся...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3136
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комплекс у него похоже.
На Россию и земляков за кордоном.
Видать совсем плохо тут ему,
Зависть жжет нутро.
Это плохо.
Но при этом еще и указывает.
Командир типа.

[Исправлено: alex_60, 23.03.2019 - 11:37]
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