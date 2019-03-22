Цитата: elektron:

Конечно нет. И стыдно должно быть тем, кто сегодня подобное утверждает. И этим постоянно попрекает. Потому как чего реального в противовес сказать то и нечего!?



Выше-же указал, что до поры, до времени, действительно-же миллионы наших бывших граждан в поисках лучшей жизни для себя и своих детей выехали на чужбину, хорошо, что последним не до нас. Но отдельные иноземные лица с каким-то высокомерием постоянно нас доморощенных хают и критикуют, прикрываясь свободой слова и.т.д.



При этом никто-же вас нежелательными персонами не называет-же из числа доморощенных, свобода слова и толерантность отмечается понимаете-ли, но попрекания прийдется потерпеть.



Недавно в бундестага ФРГ Вольфганг Кубики потребовал выгнать американского посла в Берлине Ричарда Гренелла и назвал персоной нон грата, по словам парламентария дипломат из США «ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей». Так-же Белорусские активисты выступили с требованием объявить российского посла Михаила Бабича персоной нон грата, который сделал ряд высказываний, которые не пристало делать послу одного суверенного государства в другом, после чего Минск обвинил Бабича в неуважении и посоветовал узнать, что такое разница между независимым государством и федеральным округом РФ.



Вы конечно не дипломаты, а иностранцы, я называю вас иноземцами или чужеземцами, ну это конечно никакое не попрекание, тем более юридически всё правильно, в рамках правового поля, да и нет такого понятия переживающие бывшие земляки.