Menden1968 Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в... #90





(Полноправные пользователи) Сообщений: 314

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:49 .....пока по всей стране идут все эти дебаты по переименованию и назначению,здесь очень простая многоходовачка,спикера назначают главой государства до выборов,ближайшую родственницу спикером,когда дело подойдёт к выборам и.о. призедента уйдёт в отставку или снимится с призиденских выборов обстоятельства надумаются и здесь появляется на сцене уже давно продуманный кандидат кто он конечно спикер,кто этот спикер?а все зти переименования просто отвлекающий манёвр. ....P.S.тому отдадут и педали и руль с самым главным рычагом власти.