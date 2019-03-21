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≡ Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей.
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§ Menden1968
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....пока по всей стране идут все эти дебаты по переименованию и назначению,здесь очень простая многоходовачка,спикера назначают главой государства до выборов,ближайшую родственницу спикером,когда дело подойдёт к выборам и.о. призедента уйдёт в отставку или снимится с призиденских выборов обстоятельства надумаются и здесь появляется на сцене уже давно продуманный кандидат кто он конечно спикер,кто этот спикер?а все зти переименования просто отвлекающий манёвр. ....P.S.тому отдадут и педали и руль с самым главным рычагом власти.
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§ alex_60
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3135
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 08:47
Комментарий удален модератором.
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