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≡ Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей.
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§ Козлов я
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.03.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Так что переименовывать можно,

Основной закон на то он и Основной закон. В него поправочки просто так не внесешь. Что написано пером...
А если каждый захочет туда каждые пять минут вносить свои пять копеек - это уже Гондурас.
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§ elektron
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2679
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.03.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

О чём Вы
//"В соответствии с Конституцией Республики Казахстан, правительством внесено предложение Президенту республики о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение Парламента без вынесения на референдум. Конституционным Советом представлено положительное заключение по данному вопросу", - заявил в ходе совместного заседания палат Парламента Нурлан Нигматулин.//
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§ elektron
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2679
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.03.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И причём уже президенту, не выборов не ИО :-x
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§ yudjin
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.03.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомню. Выбрать или предложить свой вариант Вы можете в голосовании: Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
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§ elektron
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2679
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.03.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

А будет ли иметь это какой результат? Хотелось бы надеяться.
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§ Козлов я
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.03.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Что Вы не знаете наш КС? Ах,да,Вы ж нездешний. Я об этом уже писал- что одна статья противоречит другой.
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§ elektron
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2679
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.03.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Что Вы не знаете наш КС?

А Вы его знаете? Так основополагающие критерии можно сравнивать. В принципе мы об одном и том же, только не понимая немного друг друга. :lol:
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§ alex_60
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3134
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Есть еще ст.53, где президент может свои предложения решать через совместное заседание палат Парламента


но не президент, ставший президентом в случае болезни и ухода.
предыдущего.
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§ alex_60
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3134
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Гагарина позарятся, Ьайконур, давай ауейжай...
нам тут взрывы местным не нужны.
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§ Козлов я
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.03.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но не президент, ставший президентом в случае болезни и ухода. предыдущего.

Вот тут Вы немного заблуждаетесь. Об этом "трояне", заложенном в Конституции, я как раз и говорил. Разъяснения может дать только КС. А кто у нас там? Против ветра не ...
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§ elektron
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2679
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.03.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На Гагарина позарятся,

Моя улица детства, с клуба строителя, на тобол ходили, по Гагарина. Кто то даже волка из ну погоди на воротах нарисовал было помню. Газировку пили, а нет 2-ух копеек. так на колонке с удовольствием глотали холодную и чистую воду.
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§ elektron
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2679
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
дать только КС

Да ладно Вам, кто и когда его спрашивал, и когда были последние решения приняты?
читайте пост 76

[Исправлено: elektron, 22.03.2019 - 19:04]
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§ alex_60
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3134
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Моя улица детства, с клуба строителя,


я в свое время в гараж ходил, за мостами, через нее.
который своими руками построил . живя на Революции.
когда приезжали родственники из России,
посещение гаража приветствовалось.
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§ alex_60
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3134
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.03.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
компания веселых, вам не сказали ЕЩЕ?
кого и как. поделитесь .
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§ elektron
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2679
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.03.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вот тут Вы немного заблуждаетесь

Читайте пост 76 и 77 :lol:
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