Цитата: maxsaf:

Так и будет, а пока прийдется меня потерпеть, я же не на чужбине родился.

Конечно нет. И стыдно должно быть тем, кто сегодня подобное утверждает. И этим постоянно попрекает. Потому как чего реального в противовес сказать то и нечего!?