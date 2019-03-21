Козлов я Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия #84





(Полноправные пользователи) Сообщений: 280

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:51 Цитата: alex_60:

но не президент, ставший президентом в случае болезни и ухода. предыдущего.

Вот тут Вы немного заблуждаетесь. Об этом "трояне", заложенном в Конституции, я как раз и говорил. Разъяснения может дать только КС. А кто у нас там? Против ветра не ...