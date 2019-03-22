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§ NG.kz
Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.03.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter рассказал, что поручил правительству перенести повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы на 1 июня 2019 года. По его словам, это коснётся более миллиона граждан Казахстана.
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§ maxsaf
Re: Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Целый месяц. Это победа, товарищи. Кстати, сам так решил, или с позволения? Многоходовочка идет по плану.
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§ arman_kst
Re: Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И.о. президента написал бы конкурентные цифры на примере. А то пишут 30%, а это к какому-то базовому окладу, что выходит копейки
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§ alex_60
Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3134
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное и пенсионный возраст теперь снизит.
раз пошла такая пьянка.
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§ Victor Yang
Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11328
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.03.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
то пишут 30%, а это к какому-то базовому окладу, что выходит копейки

Оклад - он и есть оклад - его и повышают. А премиальные - уже доля от него.
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§ КГСПС
Re: Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.03.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Он не И.О.
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§ alex_60
Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3134
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
могли бы и по пятьдесят тысяч долларов выдать
хотя бы на семью.
в честь такого.
там то они все равно не нужны.
хоть люди почуствуют заботу,
все равно же завтра какой нибудь министр миллионов пятьсот
в карман заберет.из закромов.
а нур- султан в магазине не принимают.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2019 - 16:41]
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§ alex_60
Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3134
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И почему только бюджетникам.
Всему населению надо денег дать.
Из бюджета.
На еду, ку, одежду.
Раз экономику по*ерили.
Будем все жмть на нефтяные, природные деньги. Почему нет.
Все это принадлежмт народу.
И не надо нам в стране 80 процентов силовиков и подобных.

[Исправлено: Iney, 22.03.2019 - 17:20]
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§ drakon
Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15934
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.03.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И не надо нам в стране 80 процентов силовиков и подобных.

Как ненадо? А вдруг кто близко к Акимату - подойдёт?... :lol: :-o
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§ alex_60
Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3134
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
вдруг кто близко к Акимату - подойдёт?...

Поэтому и ускорил что ли.
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§ alex_60
Re: Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3134
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что, он такой умный что ли.
ушедший в небытие с 1 июля сказал,
а он только пришел, уже командует.
предыдущий мол не в теме был,
с 1 июня я сказал будет.
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