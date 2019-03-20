|Цитата:
КГСПС:
И как теперь россиянам, а в особенности москвичам, которые поставили памятник Абаю, не смотря на протесты некоторой части горожан, не смеяться над нами, если его не уважают на родине.
Я иногда прохожу мимо Абая на Чистопрудном бульваре. Абая в Москве все цивилизованные люди уважают. Его строки здесь, в кругу образованных людей знают, и никто из прогрессивной общественности против быть не мог.
Абай - абсолютно наш человек, настоящий казах, который примером мог бы быть многим и казахам и русским.
Он в то время говорил абсолютно правильные вещи, которые актуальны как никогда и сегодня.
Читайте Абая!
Несомненно бессовестнейшим жуликоватым чинушам глаза мозолят Абай и Пушкин даже в виде улиц.