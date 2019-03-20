Серый волк Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан #70





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 01:34 Цитата: КГСПС:

И как теперь россиянам, а в особенности москвичам, которые поставили памятник Абаю, не смотря на протесты некоторой части горожан, не смеяться над нами, если его не уважают на родине.

Я иногда прохожу мимо Абая на Чистопрудном бульваре. Абая в Москве все цивилизованные люди уважают. Его строки здесь, в кругу образованных людей знают, и никто из прогрессивной общественности против быть не мог.

Абай - абсолютно наш человек, настоящий казах, который примером мог бы быть многим и казахам и русским.

Он в то время говорил абсолютно правильные вещи, которые актуальны как никогда и сегодня.

Читайте Абая!

Несомненно бессовестнейшим жуликоватым чинушам глаза мозолят Абай и Пушкин даже в виде улиц.