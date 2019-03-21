alex_60 Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия #71





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3128

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:47 Цитата: Козлов я:

В Конституции РК закреплено название столицы.Это факт. Статья 2. 3. Административно-территориальное устройство Республики, статус ее столицы определяются законом. Столицей Казахстана является город Астана.



они там такую лапшу на уши всем навесили,

что позор хуже нет.

этот не может, этот не может,

и в то же время он может,приказать (КТ), без конституции, что он может и поэтому так вот.

хотя он и президент, но по случаю получения такого по случаю отказа предыдущего,

он не может по конституции.

Токаев, сенат, нарушили конституцию.