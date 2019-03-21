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≡ Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей.
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§ Медный
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Медный


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Сообщений: 2633
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.03.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я вообще то тоже за переименование

вот кто бы нас спросил :lol: :lol: :lol:
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§ Медный
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2633
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.03.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
То же самое мы предлагаем сделать и на русском языке - называть жителей столицы астанчанами.

столицежители? :lol: :lol:
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§ Медный
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2633
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.03.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было поступить умнее, нашим заседающим - как в других городах, вот есть тауелсиздик, вот и поменять название... "независимость" связана с Назарбаевым. Вот и заменить одно название на другое.

Абая тронуть, это позор, в моих глазах они упали ниже плинтуса
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§ Медный
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2633
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.03.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот где единение

[Исправлено: Медный, 22.03.2019 - 21:05]
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§ alex_60
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эта Республиканская ономастическая комиссии при Правительстве Республики Казахстан
по этому вопросу в настоящее время состоит из одного человека.
плюс человек с печатью. на букву т.
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§ Козлов я
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.03.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на букву т.

Токал?
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§ alex_60
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще раз скажу ,
ушел как бы хорошо, но все испортил своими переименованием.
городов ,улиц.
говорит о том что человек уже...
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§ alex_60
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Токал?


печать у Человека Токаева. 66 лет .
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§ alex_60
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Абая тронуть, это позор,


это ниже, это преступление.
судить надо за такое.
Пусть еще Гагарина тронут.
мало не покажется.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2019 - 21:34]
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§ Козлов я
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.03.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Целый день слежу:кто отреагирует на это, но везде тишина. Поэтому спрошу всех.
В Конституции РК закреплено название столицы.Это факт.
Статья 2. 3. Административно-территориальное устройство Республики, статус ее столицы определяются законом. Столицей Казахстана является город Астана.
Далее,
Статья 48.В случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия Президента Республики на оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента;... .Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики Казахстан, по основаниям и в порядке, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан.
Т.е. Токаев незаконно инициировал переименование столицы, т.к. это изменения Конституции РК.
Можете погуглить эти статьм.(или закидать меня камнями).
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§ elektron
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2667
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.03.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну онамасты прям как миньоны из мультика :lol:
Цитата:
Козлов я:
В Конституции РК закреплено название столицы.Это факт.

там много чего закреплено, а что соблюдается?
Парламент взял и принял изменения, вот так просто... 8-)
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§ alex_60
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
В Конституции РК закреплено название столицы.Это факт. Статья 2. 3. Административно-территориальное устройство Республики, статус ее столицы определяются законом. Столицей Казахстана является город Астана.


они там такую лапшу на уши всем навесили,
что позор хуже нет.
этот не может, этот не может,
и в то же время он может,приказать (КТ), без конституции, что он может и поэтому так вот.
хотя он и президент, но по случаю получения такого по случаю отказа предыдущего,
он не может по конституции.
Токаев, сенат, нарушили конституцию.
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§ alex_60
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
двойники есть конечно.
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§ Козлов я
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.03.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть еще ст.53, где президент может свои предложения решать через совместное заседание палат Парламента, но тогда получается,что ст. 48 и ст 53 взаимоисключают друг друга и противоречат. Какой-то "троянский конь" в Конституции...
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§ Нурбанчик
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 22.03.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Можете погуглить эти статьм.(или закидать меня камнями).

Ну зачем так вы себя с нашей помощью хочет самолинчевать? ;-)
В конституции указана столица в лице города Астаны, но об переименовании/не переименовании её названии речи не идёт. Так что переименовывать можно, а вот например назначить столицей другой город, как раз не получиться
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