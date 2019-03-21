elektron Re: В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2667

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:31 //В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у акимата//

Это наверное те кто ни к акимату ни к силовым структурам не относится?

Поэтому то и не многочисленно было.