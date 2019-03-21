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§ NG.kz
В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у акимата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На площади перед акиматом Астаны полиция задержала до двух десятков человек, которые выражали недовольство решением о переименовании столицы Казахстана, сообщает интернет-журнал Vласть.
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§ arman_kst
Re: В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Демократия по-казахски
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§ Медный
Re: В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2633
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.03.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Это называется представительская демократия )))
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§ Змея Подколодная
Re: В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 592
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.03.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свобода слова она такая)
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§ drakon
Re: В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15934
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.03.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Свобода слова она такая)

Тюрьмой - пахнет... :-o
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§ alex_60
Re: В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще не вечер.
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§ сайлау курманов
Re: В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3057
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.03.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трудно представить что будет когда протянет ноги
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§ elektron
Re: В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2667
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.03.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у акимата//
Это наверное те кто ни к акимату ни к силовым структурам не относится? :-x
Поэтому то и не многочисленно было.
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