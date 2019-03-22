Нурбанчик Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1872

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:34 Наверное в акимате, просто не представляют, что такое природное время, это же не физический объект. Тем более после незамедлительных переименований, когда в ономастической эйфории хотели поменять название проспекта Абая, снимая с утра таблички, не получив на это одобрямся от республиканской ономастической комиссии, удивляться уже не приходится.



К сожалению, слуги народа не прислушаются к своему народу Это где же видано, что бы Костанай жил не по времени Нурсултана!

Это раньше Кустанай жил ближе к природному времени, а вот Костанай только по времени Нурсултана, иного по фен(нур)-шую(отан) не может быть в великой степи.



Вернемся к определению природного времени, которого не народные слуги из акимата замечать не хотят.



Сейчас 22 марта - равноденствие, когда можно точно понять границы природного времени, когда восход солнца должен быть в 6 утра, а заход в 18 часов.



Для круглогодичного примера равноденствия возьмём эквадорский город Кито, который находится на экваторе, где соответственно равноденствие круглый год. Что интересно в Кито, нет времен года, так как отойдя на шаг от экватора на север - время года весна, а шаг на юг от экватора - уже осень В Кито (0°13′07″ ю. ш. 78°30′35″ з. д) часовой пояс UTC+5, если рассчитать от нулевого меридиана (UTC+0), исходя из 4 минут смещения времени на 1° долготы по экватору (о расчете природного времени здесь) , то фактическое природное время получается + 314 минут (78,5°х4 минуты) или +5 часов 14 минут от UTC+0, то есть погрешность всего 14 минут, чем можно пренебречь.



В Кито солнце восходит в 06:17, заходит в 18:24:





О времени захода и восхода солнца в городах мира можно уточнить, например на Яндекс-погоде , выбрав город и потом нажать на определенный день из десяти указанных там же.



Возьмём в пример Москву (55°45′21″ с. ш. 37°37′04″ в. д.) на 22 марта.



В Москве время UTC+3, фактическое природное в пересчете через долготу будет (37,6°х4 мин) 150 минут или + 2 часа 30 мин. от UTC+0.



В Москве 22 марта солнце восходит в 06:17, заходит в 18:24:





В Костанае (53°13′09″ с. ш. 63°38′03″ в. д.) UTC+6, фактическое природное время 4 часа 14 мин. от UTC+0. Согласно нурсултановского времени на 22 марта, восход в 07:44, заход в 20:01:



Так что, на 1 час назад вернуть часовой пояс, это природная и физиологическая необходимость, но в великой степи бал правит не природа здоровья людей, а, к сожалению, нурлыкуновская политика.



[Исправлено: Нурбанчик, 22.03.2019 - 18:44]