Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.03.19 - 09:08
Руководители костанайских предприятий получили из управления предпринимательства электронные письма по этому поводу. Они были датированы 6 марта, а завершить опрос предлагалось в 10 часов утра 7 марта. И вот "НГ" сообщили о результатах. Читать новость
Вопрос не требует анализа... Сморозить такую чушь! 300 человек опросили! Да оторвались бы от кресел и вышли на улицы- тысячи за день по оьлачти можно опросить! На одной только Баян Сулу более тысячи работников! Стыдно даже читать
Сначала разъяснительную работу надо провести или каждому объяснить что от него хотят. Никто не знает формулировку, которую озвучивали работникам. "Хочешь чтобы часы назад перевели?" - это не вопрос. Человек "не в теме" сразу и не поймет что от него хотят, а людям попроще вообще всё разжевывать надо. Уверен, что бОльшая часть опрашиваемых так и не поняла сути вопроса. Цитата:
А сформировать мнение по поводу вопроса, подумать опрашиваемым - на это время не надо? Да и вести такие опросы через руководителей - тоже сомнительно. Очень высокая вероятность совпадения мнений работников с мнением руководителя.
Странно, у меня Владимир, который курирует этот вопрос в Костанае бланк с подписями сотрудников забрал позже 7 марта и объяснил , что собирать подписи можно до конца марта. Я ему только 20 подписей отдала, включая свою, в пользу перевода времени на час назад.
Змея Подколодная: Странно, у меня Владимир, который курирует этот вопрос в Костанае бланк с подписями сотрудников забрал позже 7 марта и объяснил , что собирать подписи можно до конца марта. Я ему только 20 подписей отдала, включая свою, в пользу перевода времени на час назад.
У нас тоже штук 40 было. Но я так понимаю - это разные "голосовалки". Акимат "провёл" свою, а это уже частная инициатива. Правда, никто не знает сколько нужно подписей для положительного решения. А если чисто статистически - неизвестно какая была выборка.
Наверное в акимате, просто не представляют, что такое природное время, это же не физический объект. Тем более после незамедлительных переименований, когда в ономастической эйфории хотели поменять название проспекта Абая, снимая с утра таблички, не получив на это одобрямся от республиканской ономастической комиссии, удивляться уже не приходится.
К сожалению, слуги народа не прислушаются к своему народу Это где же видано, что бы Костанай жил не по времени Нурсултана! Это раньше Кустанай жил ближе к природному времени, а вот Костанай только по времени Нурсултана, иного по фен(нур)-шую(отан) не может быть в великой степи.
Вернемся к определению природного времени, которого не народные слуги из акимата замечать не хотят.
Сейчас 22 марта - равноденствие, когда можно точно понять границы природного времени, когда восход солнца должен быть в 6 утра, а заход в 18 часов.
Для круглогодичного примера равноденствия возьмём эквадорский город Кито, который находится на экваторе, где соответственно равноденствие круглый год. Что интересно в Кито, нет времен года, так как отойдя на шаг от экватора на север - время года весна, а шаг на юг от экватора - уже осень В Кито (0°13′07″ ю. ш. 78°30′35″ з. д) часовой пояс UTC+5, если рассчитать от нулевого меридиана (UTC+0), исходя из 4 минут смещения времени на 1° долготы по экватору (о расчете природного времени здесь), то фактическое природное время получается + 314 минут (78,5°х4 минуты) или +5 часов 14 минут от UTC+0, то есть погрешность всего 14 минут, чем можно пренебречь.
В Кито солнце восходит в 06:17, заходит в 18:24:
О времени захода и восхода солнца в городах мира можно уточнить, например на Яндекс-погоде, выбрав город и потом нажать на определенный день из десяти указанных там же.
Возьмём в пример Москву (55°45′21″ с. ш. 37°37′04″ в. д.) на 22 марта.
В Москве время UTC+3, фактическое природное в пересчете через долготу будет (37,6°х4 мин) 150 минут или + 2 часа 30 мин. от UTC+0.
В Москве 22 марта солнце восходит в 06:17, заходит в 18:24:
В Костанае (53°13′09″ с. ш. 63°38′03″ в. д.) UTC+6, фактическое природное время 4 часа 14 мин. от UTC+0. Согласно нурсултановского времени на 22 марта, восход в 07:44, заход в 20:01:
Так что, на 1 час назад вернуть часовой пояс, это природная и физиологическая необходимость, но в великой степи бал правит не природа здоровья людей, а, к сожалению, нурлыкуновская политика.
Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 95
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.