alex_60 Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3117

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:40 могли бы и по пятьдесят тысяч долларов выдать

хотя бы на семью.

в честь такого.

там то они все равно не нужны.

хоть люди почуствуют заботу,

все равно же завтра какой нибудь министр миллионов пятьсот

в карман заберет.из закромов.

а нур- султан в магазине не принимают.



[Исправлено: alex_60, 22.03.2019 - 16:41]