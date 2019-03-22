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§ NG.kz
Беркут, шашлыки и баурсаки - как в Костанае отмечают Наурыз
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.03.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На площади перед областным акиматом развернули 12 юрт от разных организаций, где охотно угощали горожан. Практически в каждой юрте предлагали баурсаки и наурыз-коже, а также раздавали заранее приготовленные кульки с выпечкой и конфетами.
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§ alex_60
Re: Беркут, шашлыки и баурсаки - как в Костанае отмечают Наурыз
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3117
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пошел в этом году.другие дела были.
На фото смотрю.
Все красиво.
Наурыз мейрамы, короче говоря!
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§ alex_60
Беркут, шашлыки и баурсаки - как в Костанае отмечают Наурыз
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3117
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю вот на фото три.
Богато.
И никого нет страждущих.
Все уже видать насытилысь.
Надо было сходить.
Раз такие столы простаивали без едоков.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2019 - 17:10]
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§ drakon
Re: Беркут, шашлыки и баурсаки - как в Костанае отмечают Наурыз
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15934
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.03.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Надо было сходить.

Нахаляау - покушать. У нас
ничего бесплатно - не дают... :lol: :oops:
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§ alex_60
Беркут, шашлыки и баурсаки - как в Костанае отмечают Наурыз
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3117
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ничего бесплатно - не дают...

Думаешь не дали бы покушать, выгнали?
Наверное так.
Так какого х... все это выставляют,?
Ублажить небожителей?
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