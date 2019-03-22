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§ NG.kz
Какие гарантии даёт Казахстан Назарбаеву после сложения президентских полномочий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.03.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что остаётся в распоряжении Нурсултана Назарбаева после сложения полномочий Президента РК? На какое обеспечение он и его семья могут рассчитывать? Из каких источников будет финансироваться дальнейшая деятельность Назарбаева?
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§ maxsaf
Какие гарантии даёт Казахстан Назарбаеву после сложения президентских полномочий
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыли добавить, что все эти законы и другие регламентирующие документы не подлежат изменению, а так же запрещается изменение закона, запрещающего все эти изменения. А иначе Гуайдо прийдет - порядок наведет. :lol: ;-)

[Исправлено: maxsaf, 22.03.2019 - 09:14]
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§ сайлау курманов
Re: Какие гарантии даёт Казахстан Назарбаеву после сложения...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3057
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.03.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затертый нимб над ним наклонился...
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§ Сабыр
Re: Какие гарантии даёт Казахстан Назарбаеву после сложения...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно,макссаф. Глупости все плюшки. Придет местный гуайдо и одним взмахом все это накроется.
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§ КГСПС
Re: Какие гарантии даёт Казахстан Назарбаеву после сложения...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.03.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы конкретики,то есть цифру в графе ИТОГО. Во сколько для нас, как налогоплательщиков всё это выльется?
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§ alex_60
Какие гарантии даёт Казахстан Назарбаеву после сложения президентских полномочий
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3117
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
после сотни миллиардов
будут лежать в зарубежных банках невостребоваными никем.
и просто пропадут.
а казахи тут будут прозябать.
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