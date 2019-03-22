Цитата: maxsaf:

В редакции наверняка есть информация о количестве повторных голосов с разных IP но под одним и тем же пользователем. Можете запросить. Кстати, эту улицу даже сейчас, в этой теме называют Т-дик. Ее и произносить и писать нормально сложнее



В голосованиях никогда не участвовал, при таком оценивании смысла не вижу, где есть возможность несколько раз голосовать, даже при таком подходе, такие голосования даже 1000 человек не набирают. Лично я могу писать и произносить слово Тәуелсіздік, никаких проблем не вижу.