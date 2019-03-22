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Куратор темы: yudjin
Голосование:  Какую улицу в Костанае вы бы переименовали в честь Н.Назарбаева?
Аль-Фараби
Тауелсiздiк
Гагарина
Каирбекова
Свой вариант (в комментариях)
Лучше назвать что-нибудь другое: площадь. район, парк
 
§ Vital
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7395
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.03.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Редакция не будет возится с этими айпи. :)))
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§ Victor Yang
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11328
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.03.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Прям, по Маяковскому

Да, вроде того.
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§ maxsaf
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Редакция не будет возится с этими айпи. :)))

Это смотря кто и как их об этом попросит. ;-) Что-то мне подсказывает, что Кайрату стайеру не смогут отказать 8-)
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§ Kairat stayer
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 817
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В редакции наверняка есть информация о количестве повторных голосов с разных IP но под одним и тем же пользователем. Можете запросить. Кстати, эту улицу даже сейчас, в этой теме называют Т-дик. Ее и произносить и писать нормально сложнее


В голосованиях никогда не участвовал, при таком оценивании смысла не вижу, где есть возможность несколько раз голосовать, даже при таком подходе, такие голосования даже 1000 человек не набирают. Лично я могу писать и произносить слово Тәуелсіздік, никаких проблем не вижу.
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* КГСПС
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 799
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.03.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Поэтому и не назовут, что не смогут соответствовать.
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