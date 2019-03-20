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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 33 из 33«1...313233
Куратор темы: drakon
* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тут написано, что ещё одобрение ономастов надо. А потом - указ президента.


так я про то и говорю. нет еще названия. не утверждено по закону.
а депутаты, министры - лижут заранее.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надежда есть, что мозг включится, но очень маленькая похоже.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ещё одобрение ономастов надо.

Я вас умоляю, ономасты уже в экстазе
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§ Victor Yang
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11328
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ономасты уже в экстазе

Ономасты могут быть в чем угодно, но документ пока не подписан.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На работе канадцам говорю, что это четвертое название города за каких-то 30 лет. Угарают с нас. :lol: я им говорю, что бедность побеждена, проблем нет, чем еще развлекаться...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15932
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.03.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни сутки, которые потрясли МИР... :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2664
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.03.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Одни сутки, которые потрясли МИР...

Не потрясли, слегка улыбнуло как то :-)
И почему то немного грустно. 21-ый век на дворе а мозги ещё где то в дороге у некоторых. :lol:

[Исправлено: elektron, 20.03.2019 - 19:00]
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все пофигу.
бешбармак сегодня ел. из казы.
на дне рожденья внука.
наелся так что завтра уже не буду.
хотя на завтра дома планировали.
из говядины.

[Исправлено: alex_60, 21.03.2019 - 20:56]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15932
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.03.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, ну как Беш из говядины?... :lol:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
из говядины?.


на завтра перенесли,
два дня подряд тяжело.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2019 - 12:06]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15932
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.03.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
два дня подряд тяжело.

А если 5 дней подряд?... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15932
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.03.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пять дней - подряд, да ещё c

водкой,настоящей... :lol: :oops:
А за что или кого пить,
не столь -важно... :oops:

[Исправлено: drakon, 22.03.2019 - 14:23]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15932
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.03.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и куст - зацвёл. Который посадили в

прошлом году, вместо спиленных сосен,
у моего дома. Всё лето их поливали.
Фото в Деревеньке - есть... :lol: :oops:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.03.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот и куст - зацвёл.


Эх, как же комфортно европейцам живётся в таких-то климатах! Не то, что у нас! Одно утешает, что в случае какого-нибудь природного катаклизма, нам, закалённым, будет легче выжить!
:-) ;-)
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
да ещё c водкой,настоящей... А за что или кого пить, не столь -важно...


водки море , куст где отдохнуть после водки есть.
жизнь прекрасна.
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