Kairat stayer Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 817

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:20 Цитата: maxsaf:

Он чрезмерно агрессивный по отношению к детям, хоть и самый маленький в отряде. Жив здоров до сих пор кстати. Привет передает.



Тоже большой привет ему! Ну, если ещё маленький, тогда возможно сильно беспокоится не стоит, но приглядывать надо за ним, под нож пустить можно в любое время, может поведение с возрастом нормализуется.