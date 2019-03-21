maxsaf Re: Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1675

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:10 Цитата: Kairat stayer:

Но однако какой-то петушок был невменяемым, неадекватным и он хотел его под нож пустить.

Он чрезмерно агрессивный по отношению к детям, хоть и самый маленький в отряде. Жив здоров до сих пор кстати. Привет передает.