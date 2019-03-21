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≡ Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Центральную площадь Рудного начали готовить к празднику ещё 20 марта, когда с 16:00 перекрыли движение по главной улице. Установили пять юрт, две большие качели, сцену и каркасы торговых палаток.
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§ Kairat stayer
Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 815
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так вот там детки могут играть с любыми животными и кататься на некоторых из них хоть целый день. Бесплатно кстати.


Тут, действительно заслуживают уважение и зависть.
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§ alex_60
Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лошади и кони служат человеку,
приносят пользу в хозяйстве,
а они их едят.
бррррр....
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* maxsaf
Re: Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Но однако какой-то петушок был невменяемым, неадекватным и он хотел его под нож пустить.

Он чрезмерно агрессивный по отношению к детям, хоть и самый маленький в отряде. Жив здоров до сих пор кстати. Привет передает.
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