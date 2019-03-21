Цитата: maxsaf:

А не могли бы вы цитату конкретную привести?



Искать неохота, время тратить, при желаний можно найти. Там, речь того сказочника шла за живность, что на барашках детки катаются, а у соседей есть пони, тоже для катания детей. Тому сказочнику я лично верю, а ещё он говорил, что якобы всё изобилии, в том числе мясо и нет особой необходимости резать живность из подворья. Но однако какой-то петушок был невменяемым, неадекватным и он хотел его под нож пустить.