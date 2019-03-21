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≡ Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Центральную площадь Рудного начали готовить к празднику ещё 20 марта, когда с 16:00 перекрыли движение по главной улице. Установили пять юрт, две большие качели, сцену и каркасы торговых палаток.
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§ alex_60
Re: Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///когда в 21:00 откроют проезжую часть по улице Ленина.//

вот так должно быть.
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§ Kairat stayer
Re: Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с...
Kairat stayer


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Сообщений: 815
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ: Верблюд Кадыр аты позже присоединился к двум лошадкам, которые за 500 тенге катали детей по площади. Кроме того, недалеко в загоне на радость малышей расположились три овцы.

Отлично, верблюды, лошадки и барашки, действительно подарили деткам радость! Почти как у ино-чужеземцев на далёкой чужбине.
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* maxsaf
Re: Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Отлично, верблюды, лошадки и барашки, действительно подарили деткам радость! Почти как у ино-чужеземцев на далёкой чужбине.

Минус один повод для зависти? ;-) :lol:
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§ Kairat stayer
Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 815
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Минус один повод для зависти?


Это за городских репортаж, рассказывал тут один сказочник иноземец, что в далёких краях детки на понях и барашках катаются. Мы-то в детстве на настоящих лошадях ездили, при этом ранее на чужбине туземцы на собаках передвигались, последних пришельцы истребили, теперь приходится на барашках деткам кататься. Чему завидовать-то?
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§ alex_60
Re: Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с...
alex_60


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Сообщений: 3109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///которые за 500 тенге катали детей по площади.//

подарили "радость", как тут некоторые писаки пишут,
за 500 тенге.
национальная традиция похоже-катать детей на лошадке за деньги.
потрогать наверное за 200.
за посмотреть и сфотографироваться интересно брали или нет.
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§ alex_60
Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Мы-то в детстве на настоящих лошадях ездили,


ездил он. или катался?
скажи еще что прыгал через препятствия.
а сейчас что не ездишь?
на барашке хотя бы?

[Исправлено: alex_60, 22.03.2019 - 11:22]
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§ Kairat stayer
Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 815
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Специалист по всем направлениям, можно кататься и ездить, кому как угодно, детки катались я ездил.
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§ alex_60
Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Мы-то в детстве на настоящих лошадях ездили,

Цитата:
Kairat stayer:
детки катались я ездил.


во как, ты в детстве уже сразу дядей был.
Мюнхаузен однако.
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* maxsaf
Re: Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Мы-то в детстве на настоящих лошадях ездили, при этом ранее на чужбине туземцы на собаках передвигались, последних пришельцы истребили

И куда делись ваши лошади? Пришельцы сьели? :lol:
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* maxsaf
Re: Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
рассказывал тут один сказочник иноземец, что в далёких краях детки на понях и барашках катаются.

А не могли бы вы цитату конкретную привести?
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* maxsaf
Re: Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас, какой бы праздник не проводили - всегда приезжает контактный зоопарк, надеюсь не нужно обьяснять суть этого термина. Так вот там детки могут играть с любыми животными и кататься на некоторых из них хоть целый день. Бесплатно кстати.
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* maxsaf
Re: Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще у нас есть такое правило - держишь двух или более лошадей - освобождаешься от налогов. ;-)
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§ Kairat stayer
Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 815
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А не могли бы вы цитату конкретную привести?


Искать неохота, время тратить, при желаний можно найти. Там, речь того сказочника шла за живность, что на барашках детки катаются, а у соседей есть пони, тоже для катания детей. Тому сказочнику я лично верю, а ещё он говорил, что якобы всё изобилии, в том числе мясо и нет особой необходимости резать живность из подворья. Но однако какой-то петушок был невменяемым, неадекватным и он хотел его под нож пустить.
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§ Kairat stayer
Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 815
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И куда делись ваши лошади? Пришельцы сьели?


Слава Богу не съели пришельцы, в деревнях их много, они привозят мясо и на ярмарках продают, которые критикуют отдельные, как доморощенные и чужеземные товарищи.
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