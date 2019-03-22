Victor Yang Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11327

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:00 Сначала разъяснительную работу надо провести или каждому объяснить что от него хотят. Никто не знает формулировку, которую озвучивали работникам. "Хочешь чтобы часы назад перевели?" - это не вопрос. Человек "не в теме" сразу и не поймет что от него хотят, а людям попроще вообще всё разжевывать надо. Уверен, что бОльшая часть опрашиваемых так и не поняла сути вопроса.

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34153?1553226596 вопрос не требует анализа и расчетов, а лишь сбора мнений, был предложен срок проведения опроса 1 день, Источник:

А сформировать мнение по поводу вопроса, подумать опрашиваемым - на это время не надо?

Да и вести такие опросы через руководителей - тоже сомнительно. Очень высокая вероятность совпадения мнений работников с мнением руководителя.



[Исправлено: Victor Yang, 22.03.2019 - 10:12]